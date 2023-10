Forza Motorsport: Update 2 in arrivo a novembre, ecco le novità dell’aggiornamento

Forza Motorsport si prepara ad accogliere l’Update 2 a novembre. L’aggiornamento introduce un nuovo circuito e tante altre novità, inclusi tutta una serie di correzioni e miglioramenti vari.

La novità più importante riguarda senza dubbio l’arrivo del nuovo circuito di Yas Marina, già precedentemente annunciato dal team. Ci sono poi tutta una serie di correzioni pensate per migliorare l’esperienza di gioco e che riguardano la stabilità, il gameplay e il comparto multiplayer.

We continue to work on improvements and updates to #ForzaMotorsport based on the top reported issues in the community, and wanted to share with you a preview of Update 2, which introduces Yas Marina, in addition to over 200 fixes: https://t.co/b0fI8TVS63 pic.twitter.com/54I1Bfe8AV

— Forza Motorsport (@ForzaMotorsport) October 27, 2023