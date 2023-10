Final Fantasy 7 Rebirth: Zack Fair non sarà l’unico personaggio proveniente dagli spin-off di FF VII

Il director di Final Fantasy 7 Rebirth ha rivelato che Zack Fair non sarà l'unico personaggio degli spin-off presente in Final Fantasy 7 Rebirth.

Durante un’intervista concessa a TechRaptor, il director di Final Fantasy 7 Rebirth, Naoki Hamaguchi, ha rivelato che Zack Fair non sarà l’unico personaggio proveniente dagli spin-off di Final Fantasy VII a essere presente nel gioco.

Sappiamo bene che, specialmente per il franchise di Final Fantasy 7, i personaggi degli spin-off hanno un grande seguito di fan. Ne siamo ben consci”, ha ammesso Hamaguchi “Senza fare grossi spoiler, oltre a Zack – che non era nel gioco originale ma che sarà presente qui – posso dire che ci saranno altri personaggi degli spin-off di FF7 in Rebirth.

Ovviamente, Hamaguchi non ha rivelato altri dettagli al riguardo, ma tale anticipazione è bastata ai fan per far partire i pronostici su quali potrebbero essere i personaggi presenti in Rebirth. Le possibilità in ogni caso sono tantissime a partire da Cissnei, Angeal e Lazard di Crisis Core fino ad arrivare ai membri dell’organizzazione militare Deepground di Dirge of Cerberus e tanti altri ancora.

Quanto a Zack, sappiamo già che il personaggio avrà molto spazio tant’è che il remake di Crisis Core del 2022 è stato realizzato proprio con l’intento far familiarizzare i giocatori con il personaggio. Chissà magari avremo modo di approfondire la storia di tanti altri personaggi in questo nuovo episodio della rebuild di Final Fantasy 7, ma l’idea è che per scoprirlo dovremo attendere l’uscita del gioco che, ricordiamo, resta fissata per il 29 febbraio 2024 su PS5.