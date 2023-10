10 videogiochi da giocare ad Halloween per una perfetta serata da brivido

La festa di Halloween è ormai alle porte e, come di consueto, noi di Lega Nerd non potevamo esimerci dal consigliarvi qualche chicca videoludica per farvi trascorrere la notte più creepy dell’anno in maniera perfetta, ossia rigorosamente con dolcetti e pad alla mano.

Anche questa volta abbiamo pensato di andare incontro ai gusti più disparati (anche a quelli dei meno temerari tra voi), selezionando con cura diversi titoli che spaziano a livello di generi, ma che ben si adattano ad una piacevole serata a tema Halloween.

La lista che abbiamo confezionato, infatti, include diversi titoli che vanno dai canonici titoli horror, passando per i successi più recenti sino ad arrivare anche a tutti quei giochi che per iconografia ed atmosfere si presentano assolutamente perfetti per celebrare in grande stile la festa di Halloween.

Tra grandi cult da brivido e titoli che si ispirano alla notte delle streghe, ecco dunque 10 videogiochi da giocare Halloween.

Resident Evil 4 (2023)

Iniziamo con lui, il re indiscusso delle esperienze horror di questo 2023: Resident Evil 4 Remake. Un indimenticabile cult rispolverato in grande stile da Capcom con diverse migliorie sul fronte ludico e una riscrittura intelligente della trama e dei personaggi. Sia che lo abbiate giocato più e più volte nei primi anni 2000 sia che lo stiate scoprendo ora per la prima volta, Resident Evil 4 resta un titolo perfetto da giocare ad Halloween se siete in cerca di un horror solido e coinvolgente, ricco di azione e pura adrenalina.

Resident Evil 4 è disponibile per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S.

Bloodborne (2015)

Non è un horror in senso stretto, ma Bloodborne non può di certo mancare nella nostra selezione. L’impronta sanguinaria, gotica e disturbante rendono senz’altro il capolavoro di FromSoftware uno dei soulslike più suggestivi ed ispirati sul fronte artistico con un impianto ludico solidissimo e appagante che recupera tutti i valori produttivi delle precedenti produzioni, regalandoci un’esperienza sfaccettata, più matura e più dinamica nel combat system. Consigliato anche a chi vorrebbe provare per la prima volta un soulslike, visto che tra tutte le produzioni From si presenta come la “più accessibile”.

Bloodborne è disponibile per pS4.

Lies of P (2023)

Restiamo in ambito soulslike con una delle sorprese di questo 2023: Lies of P. Impreziosito da una direzione artistica illuminata, Lies of P recupera gran parte degli stilemi delle opere di FromSoftware, regalandoci un soulslike divertente e appagante che reinterpreta in maniera virtuosa la novella di Pinocchio con diversi elementi e personaggi iconici del racconto che fanno il loro ritorno in questa trasposizione in una veste del tutto nuova ed originale. Se non avete avuto ancora modo di recuperare l’ottima produzione di Neowiz Games e Round8, questa potrebbe essere l’occasione ideale per decidere di varcare per la prima volta le porte della città di Krat.

Lies of P è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC. Il gioco è incluso inoltre nel catalogo di Xbox Game Pass.

Amnesia: the Bunker (2023)

Non poteva mancare nella nostra selezione dei 10 videogiochi da giocare Halloween, l’ultimo capitolo della celebre saga survival horror in soggettiva.

Amnesia: The Bunker è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e ci mette nei panni di Henri Clement, un soldato che si ritrova bloccato in un bunker apparentemente abbandonato. Ben presto, però, Henry capirà di non essere solo e che nei meandri di quel luogo oscuro vive una creatura pronta a tutto pur di ucciderlo.

Ansiogeno e claustrofobica, il nuovo Amnesia offre un’esperienza avvincente e con una buona dose di elementi survival. L’ideale per chi è in cerca di un’esperienza non troppo impegnativa, ma comunque ricca di tensione.

Amnesia: the Bunker è disponibile per PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S.

Medievil (2019)

Quando si pensa al binomio Halloween e videogiochi, il primo pensiero non può che andare a Medievil, gioco che più di qualsiasi altro celebra l’iconografia macabra del “giorno dei morti” forte di un’immaginario che fa del grottesco di matrice burtoniana uno dei suoi punti cardine.

Il gioco ha ricevuto nel 2019 un remake che ripropone le gesta dell’iconico Sir Daniel Fortesque in una veste completamente rinnovata, mantenendo intatta tutta la struttura e l’essenza dell’opera originale.

Se quello che cercate è un titolo scanzonato, divertente e pieno zeppo di scheletri animati, cimiteri abbandonati e zucche giganti, Medievil è sicuramente quello che fa per voi.

Il remake di Medievil è disponibile per PS4.

Dead Space Remake (2023)

Altro giro, altra notevole opera di rifacimento. Dead Space Remake resta ad oggi, insieme a Resident Evil 2 e Resident Evil 4, uno dei migliori esempi di remake in circolazione che dovreste assolutamente recuperare qualora non l’aveste ancora fatto.

Il remake Dead Space affina e migliora quanto fatto precedentemente con il capolavoro del 2008 sia dal punto di vista narrativo che ludico, rendendo ancora più coinvolgente ed immersiva quell’esperienza orrorifica che ad oggi è diventata un vero e proprio cult per gli amanti del genere.

Un’esperienza irrinunciabile se siete amanti degli horror puri dove la tensione e l’orrore restano costanti e palpabili per tutta la durata dell’avventura.

Dead Space Remake è disponibile perPC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X.

Outlast (2013)

Non parliamo proprio di un prodotto recente, ma se non avete ancora avuto il piacere di giocarlo, Outlast resta sicuramente la scelta migliore se il vostro obiettivo è quello di vivere una serata di Halloween all’insegna dei Jumpscares.

Considerato uno dei fenomeni horror degli ultimi anni, l’opera di Red Barrels ci porta a vivere un vero e proprio incubo in prima persona, catapultandoci nelle atmosfere opprimenti e suggestive del manicomio di Mount Massive. Armati solo di videocamera, dovremo esplorare l’ambiente, nasconderci e fuggire dai maniaci che si aggirano tra i corridoi dell’istituto, in una corsa frenetica e disperata verso la salvezza.

Outlast è disponibile per PC, PS4 ed Xbox One. Il gioco è incluso anche nella collection Outlast Trinity che comprende tutti i titoli della trilogia più i rispettivi DLC al prezzo di soli 29,99 euro.

Luigi’s Mansion 3 (2019)

Cambiamo totalmente registro con un Luigi’s Mansion 3, esclusiva Switch leggera e divertente piena zeppa di puzzle da risolvere e collezionatili da scovare.

In questo capitolo, torniamo a vestire i panni dell’acchiappa-fantasmi Luigi che, invitato a trascorrere insieme ai suoi amici un delizioso soggiorno presso uno sfavillante hotel di lusso, si ritrova improvvisamente a fare i conti con i piani del malvagio Re Boo. Solo e impaurito, Luigi dovrà così vagare per le terrificanti stanze dell’Hotel Miramostri, cercando di spazzare via tutte le sue paure per riuscire a salvare i suoi amici.

Consigliato soprattutto ai videogiocatori più piccoli e a chi è in cerca di un titolo da giocare in famiglia per vivere un Halloween da brivido, ma senza rinunciare al divertimento.

Luigi’s Mansion 3 è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.

Layers of Fear (2023)

Tra le esperienze horror più intriganti e ben confezionate degli ultimi anni, Layers of Fear non poteva assolutamente mancare nella nostra selezione. L’horror psicologico confezionato da Bloober Team ha fatto il suo ritorno quest’anno grazie ad una raccolta che propone tutti i titoli della saga in edizione definitiva ed in Unreal Engine 5, inclusi i rispettivi DLC e due storie extra.

Il pacchetto propone diverse storie di artisti soggiogati dalle proprie ossessioni, accompagnandoci in un viaggio, profondo e disturbante, fatto di deliri, allucinazioni e incubi senza fine.

Se avete avuto già modo di giocare tutti i titoli più rispettivi DLC, vi segnaliamo che gli autori hanno aggiunto un capitolo gratuito, The Final Prologue, giusto in tempo per Halloween.

Layers of Fear è disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Little Nightmares I & II Bundle (2021)

Chiudiamo in bellezza questa carrellata dei 10 migliori videogiochi da giocare ad Halloween con Little Nightmares. Su PC e console è disponibile il bundle che include entrambi i capitoli. Piccola perla del panorama indie, la saga di Bandai Namco propone un’esperienza ricca di rompicapi, caratterizzata da forti sfumature che vanno dall’horror al grottesco per dar vita a uno scenario estremamente evocativo, sempre in bilico tra l’inquietante ed il fiabesco.

Un viaggio assolutamente imperdibile per chi ama le esperienze sensoriali e ricche di atmosfera. Little Nightmares I & II Bundle è disponibile per PC e console.

