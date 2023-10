Black Phone 2: stabilita la data d’uscita per il film thriller

Dopo i buoni risultati ottenuti da Black Phone, è stato messo in sviluppo anche il secondo capitolo, Black Phone 2, per cui è stata stabilita come data di distribuzione il 27 giugno 2025.

La produzione di Black Phone 2 è stata affidata a Blumhouse, la casa di produzione di Jason Blum sta dominando il mercato delle produzioni horror, soprattutto negli ultimi tempi.

Alla regia del primo Black Phone c’è stato Scott Derrickson, che aveva già parlato della sua idea, che aveva concepito assieme a Joe Hill, di espandere l’universo narrativo di Black Phone con dei sequel ed eventuali spin-off.

Ecco cosa aveva detto Scott Derrickson sulle possibilità di un sequel:

È possibile. Non è una cosa definita, ma se lo diventasse, posso dire che non farei un sequel di Black Phone senza Ethan Hawke. Non credo che avrebbe senso farlo.

Non si sa ancora se nel sequel comparirà anche Ethan Hawke, che è stato protagonista del primo capitolo, però, a giudicare dalle parole di Derrickson, il duo sembra essere inseparabile.