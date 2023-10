Ticket to Ride Legacy: Leggende del Vecchio West, verso la West Coast

Avete già giocato a Ticket to Ride? Ora è il momento di passare al livello successivo ma in versione Legacy: pronti al Vecchio West?

I giochi da tavolo sono un tipo di esperienza molto particolare: a tutti gli effetti alcune meccaniche che propongono, una volta che le abbiamo esplorate tutte, rischiano di lasciare un po’ l’amaro in bocca e minano lo stimolo per proseguire. Per questo i creatori di Pandemic Legacy, titolo che propone l’esperienza di diffusione di un virus nel mondo ma con un gameplay in stile legacy, hanno lavorato a questo Ticket to Ride Legacy: Leggende del Vecchio West.

Prima di proseguire, cerchiamo però di contestualizzare: un gioco legacy, di fatto, è un titolo che tra una partita e l’altra conserva lo storico di ciò che è avvenuto. Scelte fatte, strade percorse e possedimenti diventano una sorta di backstory che, all’inizio di ogni partita, cambiano un po’ l’incipit della sessione. Tra queste cose, inoltre, arrivano anche nuove regole e funzioni che spesso stravolgono e alterano le regole di base, così da portare i giocatori verso un viaggio più duraturo e sfaccettato.

La certezza di essere legacy

Ticket to Ride Legacy: Leggende del Vecchio West non cambia troppo la base del gioco. Vi troverete a controllare una compagnia ferroviaria alle prese con un’espansione dalla East Coast verso la West Coast. L’obiettivo è quello di giocare delle carte pescate per costruire i propri percorsi, e fortunatamente la cosa non si perde solo per lo stile diverso del titolo. Le cose cambiano una volta che le partite iniziano ad aumentare: nuove carte aggiungono funzioni, ampliano la mappa e alterano dinamiche, così da rendere l’esperienza sempre nuova.

C’è da dire che l’esperienza legacy del gioco non è così alterante come succede in altri giochi: sebbene infatti aggiungere parti di regione di volta in volta aggiunga anche nuove meccaniche di gameplay, alla fine l’anima di Ticket to Ride rimane comunque preponderante, e questo è un bene. Non sarebbe stata la prima volta che un gioco, adattandosi a questo genere, puntasse su qualcosa al di fuori dal core del gioco.

Per poter finire la sessione completa di Ticket to Ride Legacy: Leggende del Vecchio West si dovranno giocare 12 partite; successivamente, il gioco proporrà un endgame rigiocabile all’infinito, anche se alcune dinamiche e regole decadranno dopo aver perso il piacere della sorpresa che permea le prime 12 partite.

Un treno di contenuti

In termini pratici, il contenuto dentro la scatola è eccezionale: parliamo di immagini di qualità fantastiche, una serie di mappe che si possono intersecare tra di loro durante l’evoluzione del tabellone di gioco (molto grande) e dei contenitori perfetti per rendere personalizzabile l’esperienza per ognuno dei 5 giocatori.

All’interno della scatola di gioco quindi, troveremo molti materiali per il gioco, quali 13 plance Frontiera, 280 Vagoni, 1 scatola della Campagna, 84 carte Treno, 33 Biglietti, 7 carte Evento, 6 carte Giornale, 77 cartoline, 1 mazzo Storia, 5 box Compagnia, 8 box Frontiera, 1 box Attrezzi del Capotreno e 1 regolamento.

Ciò che rende Ticket to Ride Legacy: Leggende del Vecchio West un prodotto funzionale, è il suo essere una sorta di legacy più leggero di altri titoli, che sfruttando le meccaniche di Ticket to Ride indora la pillola e trasforma questo gioco da tavolo nel miglior Legacy game da provare se non avete mai avuto modo di testarne uno.

D’altra parte però, avere tra le mani un legacy che si basa proprio su uno dei migliori giochi da tavolo di sempre, è qualcosa che sicuramente fa gola anche ai giocatori più accaniti, e se sommiamo a tutto questo il fatto che il gioco è venduto a 110€, ecco che l’occasione diventa davvero ghiotta per chi sta cercando un titolo interessante.

Oltre la costa

Ticket to Ride Legacy: Leggende del Vecchio West nasconde tanti segreti, molti dei quali abbiamo deciso di non rivelarli per mantenere la sorpresa, ma che vi piaceranno davvero molto. Proprio la sorpresa, che proverete ogni volta che si sbloccherà una nuova meccanica di gioco e ogni volta che dovrete fare delle scelte, è ciò che dona al titolo quel plus che molti giochi perdono dopo una serie di partite.

Oltre ad aggiungere cose, però, Ticket to Ride Legacy: Leggende del Vecchio West rimuove nel corso delle partite altre meccaniche, di fatto evitando di sovraccaricare i giocatori con sempre più dinamiche di gioco, ma rimanendo sempre bilanciato così da mantenere la partita entro i 30/45 min (1h se siete giocatori un po’ più lenti e calcolatori).