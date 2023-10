The Outlast Trials: tante aggiunte e novità con l’aggiornamento di Halloween

The Outlast Trials si aggiorna con l'arrivo del corposo update a tema Halloween che introduce tantissime novità.

The Outlast Trials si aggiorna con l’arrivo di un nuovo aggiornamento a tema Halloween che introduce diverse novità per la nuova avventura di Red Barrells. Si tratta del primo, grande update del gioco horror, che dopo svariati mesi si amplierà finalmente con contenuti inediti e con una serie di miglioramenti apportati su consiglio della community.

Innanzitutto, l’aggiornamento introduce un nuovo livello Tribunale parte del Programma di prova 4: Verità e giustizia, nuovi programmi settimanali, altre sfide MK e un evento di Halloween a tempo limitato chiamato Programma Geister con ricompense speciali. Non mancano poi oggetti cosmetici, sfide, gadget e miglioramenti al bilanciamento e all’esperienza utente e tanto altro ancora.

Vi ricordiamo che The Outlast Trials è il nuovo survival horror di Red Barrels. Non si tratta di un sequel diretto dei precedenti giochi della serie, ma di uno spin-off ambientato durante la Guerra Fredda che presenta anche una modalità cooperativa per quattro giocatori.

The Outlast Trials è disponibile in Accesso Anticipato su PC da maggio. Le versioni PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S arriveranno ad inizio 2024.