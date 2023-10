Purr Evil: il nuovo fumetto di Mirka Andolfo e Laura Braga

Una madre con un passato misterioso che la insegue, una figlia isolata dal mondo, custode di un segreto potentissimo e terribile, un legame indissolubile la cui trama viene tessuta lentamente, dove mistero e orrore si intrecciano con elementi di urban fantasy e dove oscure forze e gattini a tre occhi si celano tra le pieghe della realtà. Sono questi gli elementi iniziali di Purr Evil, la nuova e affascinante miniserie ideata dalla celebre vincitrice dell’Harvey Award Mirka Andolfo, autrice acclamata per i suoi fumetti di successo come Contronatura, Mercy e Sweet Paprika, in collaborazione con la disegnatrice Laura Braga, amata dai fan per i suoi lavori su titoli come Harley Quinn, Future State: the Next Batman e Witchblade. Le due star italiane del fumetto, per la prima volta insieme, danno vita a una favola moderna pronta a catturare l’immaginazione dei lettori di tutto il mondo. Il primo capitolo di questa avventura straordinaria, edita da Star Comics (Astra), approderà tra le mani dei fan italiani da mercoledì 25 ottobre, arricchito da una speciale edizione con Variant Cover metallizzata firmata da Mirka Andolfo. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della nona arte, soprattutto per l’appassionatissimo pubblico di Lucca Comics & Games.

Quale segreto si cela nell’appartamento della famiglia Morando? Rita è una giovane madre costretta dagli errori del suo oscuro passato a compiere atti spietati per proteggere sua figlia Deb da un male incombente. Il fumetto esplora una relazione madre-figlia fuori dal comune, costruita su segreti, sangue e bugie in un mondo sull’orlo della rovina e dove il loro amore dovrà superare ogni barriera e incomprensione. Un dinamico incrocio tra The Last of Us o Hit-Girl e Leon, Purr Evil è prodotto da Arancia Studio, l’atelier creativo italiano noto per il suo lavoro su molti titoli di successo firmati da Mirka Andolfo, nonché altre serie a fumetti di successo a livello internazionale. La trama, ideata dalla stessa Andolfo, offre un mistero intrigante che si svela gradualmente, mentre un sottile senso di terrore si insinua tra le pagine, mostrando la capacità distintiva dell’autrice di mescolare umorismo e paura in una narrativa coinvolgente. Laura Braga, con la sua arte dettagliata e affascinante, completa il quadro dando vita ai personaggi e alle atmosfere in modo straordinario.

Sono profondamente emozionata nel vedere questo nuovo fumetto prendere vita e ancora di più, sono grata di poter condividere questa esperienza con la mia cara amica Laura: lavorare insieme su un progetto di tale portata è un privilegio. E non posso dimenticare il talento e il contributo inestimabile di Bryan Valenza, il nostro colorista, e Fabio Amelia, il nostro letterista, oltre a tutto il team di Arancia Studio che ha reso possibile questa nostra nuova follia! Non vedo l’ora di scoprire cosa penseranno di Rita e Deb i lettori, di sapere come reagiranno alla storia che abbiamo creato. Siamo certe che l’ameranno!

conferma con entusiasmo l’artista e scrittrice Mirka Andolfo.

Mirka Andolfo e Laura Braga, le brillanti menti dietro il fenomenale universo di Purr Evil, saranno presenti all’edizione 2023 di Lucca Comics & Games, l’evento di riferimento per gli appassionati di fumetti, giochi e cultura pop in Italia. I fan avranno l’opportunità di incontrare le autrici al padiglione Star Comics (piazzale Vittorio Emanuele) per scoprire i segreti dietro alla terrificante storia di Rita, Deb e dei gattini malefici direttamente dalle voci autentiche di chi gli ha dato vita! Tutti gli orari dei firmacopie al padiglione Star Comics sono visionabili qui.

