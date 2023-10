La superficie più idrorepellente al mondo ottenuta in Finlandia

I ricercatori dell’Aalto University, in Finlandia, hanno ottenuto un risultato scientifico straordinario: la creazione della superficie più idrorepellente al mondo. Questa superficie, rivestita da uno strato esterno simile a un liquido, riesce a far scivolare via ogni goccia d’acqua, ribaltando le attuali teorie sull’attrito tra acqua e superfici solide.

Possibili applicazioni in idraulica, ottica, settore automobilistico a marittimo

I risultati di questa ricerca, pubblicati sulla rivista “Nature Chemistry,” potrebbero portare a una rivoluzione nelle applicazioni in superfici antinebbia, antigelo e autopulenti e in settori che spaziano dall’industria automobilistica a quella marittima. Il team di ricerca guidato da Robin Ras ha sviluppato superfici solide in silicio ricoperte da uno strato di molecole simili a un liquido chiamato “monostrato autoassemblato.” Questo strato agisce come un lubrificante tra le gocce d’acqua e la superficie, offrendo notevole scorrevolezza.

Il potenziale di rivoluzionare l’industria

I test di laboratorio hanno dimostrato che questa superficie mantiene elevata scorrevolezza sia con uno spesso strato di rivestimento che con uno più sottile, risultato inaspettato. Si tratta della prima volta che qualcuno ha creato superfici eterogenee a livello nanometrico a livello molecolare. Come detto, questa innovazione ha il potenziale di rivoluzionare l’industria, trovando applicazione nel trasferimento di calore, nella prevenzione dell’appannamento, nella microfluidica e in superfici autopulenti. Nonostante il rivestimento sottile possa erodersi dopo il contatto fisico, fornisce preziose conoscenze scientifiche per la creazione di applicazioni pratiche durevoli. L’avvento di questa superficie ultraidrorepellente offre prospettive promettenti per sconfiggere l’attrito con l’acqua in molte applicazioni industriali e scientifiche.