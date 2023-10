Il movimento connette varie specie: un nuovo studio coinvolge i pesci coltello di vetro

Lo studio rileva una connessione universale tra gli organismi nella loro modalità di esplorazione e offre possibilità intriganti per la robotica.

Il movimento come quello del pesce coltello di vetro è un fenomeno universale che attraversa le diverse specie, rivelando una sorprendente connessione tra gli esseri viventi. Le recenti ricerche hanno dimostrato che questo comportamento di esplorazione e percezione è condiviso da organismi unicellulari fino a esseri complessi come l’essere umano.

Le indagini hanno origine da uno studio mirato a comprendere il funzionamento del sistema nervoso nell’ottica dell’ottimizzazione della percezione. Il pesce coltello di vetro è stato fondamentale in questo contesto, poiché emette deboli scariche elettriche per identificare il suo ambiente. Le osservazioni hanno mostrato che questi pesci oscillano più frequentemente nell’oscurità, simboleggiando una “modalità di esplorazione” attivata per comprendere meglio il mondo circostante.

Il concetto di passaggio tra la “modalità di esplorazione” in situazioni incerte e la “modalità di sfruttamento” quando si è familiari con l’ambiente non è limitato ai pesci coltello di vetro. Questa strategia è stata identificata in una vasta gamma di organismi, dall’ameba alle falene, dagli scarafaggi alle talpe, dai pipistrelli ai topi e persino negli esseri umani.

Queste scoperte suggeriscono che l’evoluzione ha sviluppato meccanismi convergenti per affrontare situazioni simili attraverso una varietà di organismi. Questi movimenti rivelano anche che la stabilità richiede movimento, un principio riscontrato anche nel comportamento umano quotidiano.

L’applicazione di tali scoperte si estende ben oltre la comprensione del mondo naturale. Questa ricerca potrebbe rivoluzionare la robotica, con potenziali applicazioni in droni di ricerca e salvataggio, così come nei rover spaziali. Gli esperti valuteranno inoltre se questi principi si applicano anche a esseri viventi diversi, inclusi forse le piante.

I pesce coltello di vetro è un gruppo diversificato con oltre 200 specie, principalmente presenti in America centrale e meridionale. Questi pesci si distinguono per la loro capacità di generare campi elettrici, utilizzati per la navigazione, la comunicazione e talvolta la caccia alle prede. Questa caratteristica è diversa dalle intense scariche elettriche prodotte dai pesci coltello di vetro.

Utilizzando il loro campo elettrico, i pesce coltello di vetro percepiscono il mondo circostante, rilevando le distorsioni causate dagli oggetti, simile al funzionamento di un sonar. Questa capacità li aiuta nella comunicazione e nell’orientamento notturno in ambienti d’acqua dolce come paludi, stagni e argini dei fiumi.