Festival Steam Scream: tanti sconti sui giochi PC per festeggiare Halloween

Su Steam torna lo Scream Steam Festival, l’annuale iniziativa spettrale che celebra Halloween con tanti sconti su giochi PC e demo. Dal 26 ottobre fino al 2 novembre troverete tanti titoli in offerta tra thriller terrificanti, commedie spassose, giochi che a tema soprannaturale spettrale e tanto altro ancora.

La pagina Steam delle offerte propone varie categorie come gli “Titoli Popolari“, con gli ultimi successi del panorama horor come Resident Evil 4, Dead Space Remake, Cult of The Lamb e tanti altri. Ancora tra le categorie in evidenza troviamo anche gli “Horror di sopravvivenza“, con titoli interessanti come Dredge, il noto Subnautica e gli “Horror Psicologici” come l’apprezzato Inscryption e Signalis.

Per chi è amante delle storie cupe con vampiri e lupi mannari, tra i vari titoli proposti troviamo Vampyr, Evil West e Code Vein. Passando invece al Fantasy Dark, in offerta troviamo anche Senua’s Sacrifice, Darkest Dungeon 2 e molti altri. Per dare uno sguardo alla lista completa, trovate la pagina delle offerte a questo indirizzo.

Inoltre, Valve offre ogni giorno una ricompensa. Per riscattarla, dovete solo accedere alla piattaforma, raggiungere la pagina delle offerte Scream La Vendetta a tema Halloween di Steam e premere sul pulsate nella parte rossa in alto, sotto il logo delle offerte.