Ecco quali sono i Paesi partner del programma cinese di stazioni di ricerca lunare

L'ILRS: una nuova frontiera per l'esplorazione lunare cinese che punta alla cooperazione internazionale per stabilire una stazione permanente sulla Luna

La Cina sta facendo progressi significativi nel suo ambizioso piano di creare una Stazione Lunare Internazionale (ILRS), e negli ultimi mesi ha visto tre nuovi paesi aderire al programma. L’ILRS è un progetto congiunto tra Cina e Russia, lanciato nel 2021, e mira a stabilire un avamposto abitato in modo permanente sul polo sud della Luna. La Bielorussia è l’ultimo paese a unirsi al programma, siglando un accordo questa settimana. Precedentemente, all’inizio di ottobre, il Pakistan e l’Azerbaigian avevano già firmato accordi per partecipare all’ILRS. Questi sviluppi dimostrano il crescente interesse globale per l’esplorazione lunare e la cooperazione internazionale in questo settore.

Il programma ILRS

Il programma ILRS prevede missioni lunari nell’arco di questo decennio per stabilire una versione “base” della stazione di ricerca. Successivamente, nel corso del 2030, saranno condotte ulteriori missioni per sviluppare una versione “completa” dell’avamposto. L’interesse e l’impegno crescenti di diverse nazioni nel campo dell’esplorazione lunare promettono un futuro eccitante per l’umanità nello spazio.

Alcuni punti chiave riguardo all’ILRS

L’ILRS, acronimo di “International Lunar Research Station” o “Stazione Lunare Internazionale di Ricerca”, è un ambizioso programma spaziale congiunto tra Cina e Russia.

Cooperazione internazionale

Sebbene il programma sia guidato da Cina e Russia, ha l’obiettivo di coinvolgere una vasta gamma di paesi partner. Come menzionato in precedenza, già diversi paesi, tra cui Bielorussia, Pakistan e Azerbaigian, hanno aderito al programma.

Fasi di sviluppo

Il programma prevede di suddividere lo sviluppo della stazione lunare in diverse fasi. La prima fase mira a stabilire una versione “base” della stazione, che sarà seguita da missioni successive per sviluppare una versione “completa”. Questa progressione è stata pensata per permettere una presenza umana costante sulla Luna.

Esplorazione e ricerca scientifica

La stazione lunare sarà un importante centro per l’esplorazione e la ricerca scientifica sulla Luna. Sarà utilizzata per studiare il suolo lunare, condurre esperimenti scientifici in microgravità e sviluppare tecnologie necessarie per missioni spaziali a lungo termine.

Concorrenza con programmi internazionali

Mentre l’ILRS è guidato da Cina e Russia, è spesso visto come un concorrente del programma Artemis degli Stati Uniti, che mira anch’esso a portare gli esseri umani sulla Luna. Questa competizione potrebbe spingere all’accelerazione delle missioni lunari e alla promozione dell’innovazione nel settore aerospaziale.