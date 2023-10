Bruce Lee – La figlia contro Quentin Tarantino: “Molti bianchi giudicano mio padre arrogante”

La figlia di Bruce Lee ha parlato di come, a suo parere, siano state raccontate a Quentin Tarantino delle storie non veritiere su suo padre.

Dopo che l’immagine di Bruce Lee mostrata in C’era una volta a…Hollywood è stata al centro di una questione che ha chiamato in causa anche la figlia dell’attore scomparso, Shannon Lee è tornata a parlare, riferendosi nuovamente a Quentin Tarantino.

Ecco le sue parole:

Non ho mai incontrato Tarantino. Non so quali siano i suoi problemi con mio padre. Chiaramente, pensa che mio padre sia simpatico, perché ha preso molto in prestito da lui. Ma allo stesso tempo, penso che gli siano state raccontate molte storie da persone che hanno incontrato mio padre e che hanno avuto una reazione negativa.

Ed ha continuato:

Lo hanno trovato eccessivamente fiducioso o arrogante. Devo dire, secondo la mia esperienza, che le storie provengono principalmente da uomini bianchi. Penso che a Quentin siano state raccontate molte di quelle storie, e lui ci crede. Penso che ci siano molte persone che abbiano considerato mio padre un arrogante.

Ricordiamo che C’era una volta…a Hollywood è uscito nel 2019, e che ora Quentin Tarantino si sta preparando per il suo ultimo film in carriera, dal titolo The Movie Critic.