Apple TV+ aumenta i prezzi dell’abbonamento

In diversi Paesi, compresa l’Italia, è stato aumentato il prezzo di Apple TV+, e di altre funzionalità offerte da Apple: in particolare, la piattaforma streaming passa da un costo mensile di 6,99 euro al mese, a 9,99 euro mensili.

Ecco una dichiarazione ufficiale da parte della piattaforma:

Il nostro obiettivo è offrire le migliori esperienze possibili ai nostri clienti aggiungendo costantemente intrattenimento, contenuti e funzionalità innovative di alta qualità ai nostri servizi. Dal lancio di quattro anni fa, Apple TV+ ha fatto la storia dei servizi di streaming, superando importanti traguardi in un breve lasso di tempo, grazie alla sua vasta selezione di serie, lungometraggi, documentari e intrattenimento per bambini e famiglie pluripremiati e acclamati.

Oltre all’aumento di Apple TV+, troviamo in crescita di prezzo anche il servizio di videogiochi in abbonamento Apple Arcade, che in precedenza costava 4,99 euro al mese, e che ora invece sale a 6,99 euro al mese.

Sempre soffermandoci sui servizi principali di Apple, segnaliamo anche l’aumento di Apple One, il pacchetto che include tutti i servizi, assieme allo spazio di archiviazione iCloud.

La tendenza all’aumento dei prezzi, o alla variazione di offerta sta colpendo, o ha già colpito, un po’ tutte le piattaforme streaming. In particolare ricordiamo il caso di Netflix, che ha introdotto l’abbonamento con pubblicità a 5,49 euro al mese.