Amnesia: The Bunker, aggiornamento di Halloween disponibile: introduce una nuova modalità di difficoltà

Amnesia: The Bunker si aggiorna con l’arrivo del nuovo aggiornamento di Halloween che introduce una nuova modalità di difficoltà, un nuovo livello dell’Area di Addestramento e diversi miglioramenti.

La nuova modalità di difficoltà, chiamata Shellshocked, rende più brutale l’esperienza di gioco, riducendo significativamente il numero di spazi in cui il giocatore può nascondersi e posizionando casualmente oggetti e pericoli. Ma non solo: selezionando la modalità Shellshocked, il gioco non andrà in pausa durante l’apertura del menù e le porte potranno essere abbattute molto più facilmente.

Inoltre, l’aggiornamento rende i movimenti della creatura ancor più imprevedibili e quindi molto più difficile da evitare. Infine, l’update introduce anche il supporto a 120 fps su PC e nuovi trofei/obiettivi per tutte le piattaforme.

Vi ricordiamo che Amnesia: The Bunker è il nuovo capitolo della serie Amnesia è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e ci metterà nei panni di Henri Clement, un soldato che si ritrova bloccato in un bunker apparentemente abbandonato. Se volete saperne di più sul gioco, trovate la nostra recensione a questo indirizzo.