Uccelli marini: un nuovo studio giapponese ne svela la straordinaria resilienza

Un recente studio condotto da Kozue Shiomi, biologo specializzato in uccelli marini presso l’Università di Tohoku, ha rivelato un viaggio straordinario compiuto da un uccello marino sorpreso da un tifone. Questa eccezionale dimostrazione di resilienza offre un approfondimento sulle sfide e gli adattamenti che gli uccelli marini potrebbero dover affrontare in un mondo caratterizzato da cambiamenti climatici.

Nell’agosto del 2019, Shiomi ha dotato 14 uccelli marini adulti, appartenenti a una colonia nidificante sull’isola di Mikurajima, con dispositivi GPS noti come biologger. Questo strumento aveva lo scopo di studiare il comportamento di homing delle berte striate.

Il mese successivo, un tifone di nome Faxai ha colpito il Giappone sudorientale con venti che raggiungevano quasi i 200 chilometri all’ora. Questo evento meteorologico ha fornito agli scienziati un’opportunità unica per comprendere come gli uccelli marini affrontano condizioni climatiche estreme, situazione che potrebbe divenire più frequente a causa dei cambiamenti climatici.

I dati raccolti hanno rivelato che molte delle berte monitorate sono riuscite ad evitare il tifone, ma un coraggioso uccello marino maschio di berta ha affrontato l’uragano in modo straordinario. In sole 11 ore, ha compiuto cinque cerchi completi con un diametro compreso tra 50 e 80 chilometri, per un totale di 1.146 chilometri.

Questo è notevole in quanto le berte striate di solito volano a velocità di 10-60 km/ora e a bassa altitudine. L’uccello in questione ha raggiunto invece velocità straordinarie di 90-170 km/ora e altitudini di 4.700 metri. Il tifone l’ha trasportato dall’isola su cui si trovava al Giappone continentale, per poi riportarlo sull’oceano Pacifico.

Secondo i ricercatori, l’uccello potrebbe aver scelto consapevolmente di affrontare il tifone invece di fuggire, poiché il suo stile di volo a bassa quota sull’oceano lo avrebbe esposto a un rischio maggiore di collisione con le strutture terrestri. Questo studio offre preziose informazioni sulla resilienza e la capacità di adattamento degli uccelli marini alle sfide ambientali sempre più complesse previste nei futuri cambiamenti climatici.