The Crown: il creatore avrebbe un’idea per una serie prequel

Peter Morgan ha di recente parlato di The Crown, ed oltre a specificare alcune cose sulle stagioni della serie, ha anche parlato di alcune sue idee per un prequel.

Ecco cosa ha dichiarato:

Ho delle idee, ma devo prima lavorare ad altre cose. E poi si devono incrociare tutta una serie di situazioni per poterci arrivare. Comunque, se dovessi entrare nuovamente all’interno dell’universo di The Crown, sarebbe solo per tornare indietro nel tempo.