Samaritan: in lavorazione il sequel con Sylvester Stallone

Il film supereroistico che ha visto Sylvester Stallone protagonista, dal titolo Samaritan, avrà un capitolo sequel, che è stato da poco annunciato.

Bragi F. Schut scriverà la sceneggiatura del film sequel di Samaritan, (ricordiamo che ha anche scritto il titolo originale). Samaritan è uscito lo scorso anno, ed è stato diretto dal regista di Overlord Julius Avery, che non si sa se sarà a lavoro anche per il sequel.

Ancora non è stata comunicata una data d’uscita per il sequel di Samaritan. Il primo film, secondo i dati di Prime Video sarebbe rimasto al primo posto tra i titoli più visti in streaming per tre settimane.

Ecco la sinossi di Samaritan: