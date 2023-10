Richard Roundtree: Samuel L. Jackson ricorda l’interprete di Shaft

Dopo la morte di Richard Roundtree non poteva mancare un messaggio di ricordo da parte di Samuel L. Jackson, che è stato l’interprete che ha ridato vita, di recente, al personaggio di Shaft.

Ecco le parole di Samuel L. Jackson:

Richard Roundtree è uno dei migliori riferimenti che ci possano essere!! SHAFT, come sappiamo, è e sarà sempre una sua creazione!! La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nel mio cuore, ma sono sicuro che anche molti di voi staranno sentendo la stessa cosa. Ti voglio bene fratello, ti vedo camminare lungo la strada principale in Paradiso, con Issac che mette in sottofondo la tua canzone, il cappotto che soffia nel vento!! Gli angeli sussurrano: ‘Quello SHAFT è un cattivo figlio di p****na!’