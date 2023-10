Frankenweenie: dal 2 novembre disponibile il fumetto dal film di Tim Burton

Dal 2 novembre Panini Comics metterà a disposizione degli appassionati il fumetto di Frankenweenie, il film animato realizzato da Tim Burton.

Gli autori della versione a fumetti di Frankenweenie sono Lenny Ripps e Alessandro Ferrari. Si tratta di un volume da 72 pagine, cartonato ed a colori, in vendita al prezzo di 8 euro.

Questa è la descrizione di Panini Comics:

L’amore di un bambino per il suo cane, il dolore di perderlo, la genialità di ridargli la vita. Una delle opere più tenere e iconiche di Tim Burton, Frankenweenie, si trasforma in un fumetto che ripercorre la sua storia, prendendo in prestito l’iconografia del film.