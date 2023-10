Delicatessen: torna nei cinema la commedia dark di culto

I Wonder Classics, la divisione di I Wonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d’autore, riporta al cinema Delicatessen, pluripremiata commedia dark e surreale di Jean-Pierre Jeunet (Il favoloso mondo di Amelie) e Marc Caro (Dante 01) che arriverà nelle sale il 20 novembre nella versione restaurata in 4k. Tra horror, commedia e fantasia distopica, Delicatessen è uno dei film più originali e influenti dei suoi anni, definito da Empire come “un quadro deliziosamente originale in cui farsa e horror si bilanciano perfettamente”.

Delicatessen racconta di un futuro distante e apocalittico, in cui la società è al collasso. Il grano è utilizzato come moneta di scambio e la carne è quasi impossibile da trovare. È in questa atmosfera che Louison, un clown disoccupato, trova lavoro come manutentore in uno squallido condominio, dove al piano terra si trova una macelleria. Ben presto scopre la terribile verità sulle intenzioni del proprietario del negozio, un uomo astuto e malvagio: le sparizioni degli inquilini del palazzo ne sono un chiaro indizio. La sua unica speranza potrebbe essere una banda di fuorilegge vegetariani che combattono per la libertà… ma se fosse già troppo tardi?

L’imperdibile cult che ha consacrato il talento di Jeanne-Pierre Jeunet (Il favoloso mondo di Amelie) e influenzato una generazione di cineasti.

In una Francia fumosa e post-apocalittica, il cibo scarseggia, il mais è diventato moneta di scambio e la carne… la carne è praticamente introvabile. Alla macelleria Delicatessen hanno trovato una soluzione a quest’ultimo problema: attrarre a sé disperati in cerca di lavoro, sfruttarli come factotum del condominio in cui la macelleria è ubicata e poi farne spezzatino. Dei disperati, si sa, non si butta via niente! Ma il nuovo arrivato, Louison, un ex-clown affabile e un po’ ingenuo, sembra diverso da tutti gli altri che lo hanno preceduto. Con il suo sconfinato ottimismo nei confronti dell’umanità, le sue peculiari abilità e uno spiccato senso pratico, è proprio quel che serve a sbilanciare i precari equilibri che fino a quel momento hanno permesso al luciferino macellaio Clapet di spadroneggiare.

Divertente, inaspettato, originale, Delicatessen è un vero capolavoro di weirdness, una pietra miliare del cinema nero e grottesco, che a più di trent’anni dall’uscita non smette di sorprendere e spiazzare.

