Bershka x Junji Ito è la collaborazione che non vi aspettavate

Mentre nell’aria si respira l’atmosfera di Halloween, Bershka annuncia una collezione originale, ispirata all’arte di un autore famoso per le sue creazioni dell’orrore, che sarà disponibile in Europa e America Latina. Bershka presenta una nuova capsule collection che ostenta la stravagante estetica di Junji Ito, uno dei più osannati mangaka giapponesi specializzati in storie horror: ecco a voi Bershka x Junji Ito.

I capi e gli accessori ritraggono vari personaggi tratti dai lavori più famosi del maestro, tra cui Tomie, Soichi, Slug Girl e Blood Bubbles Bushes. La tavolozza cromatica della linea, naturalmente, si concentra sul bianco e nero, ma non disdegna qualche punta di rosso per aggiungere un tocco di teatralità alla capsule collection. Oltre ai lavori monocromatici di Junji Ito stampati sui capi, alcuni indumenti sono impreziositi da varie tecniche, come la stoffa plissettata, per arricchire la collezione.

La collezione Bershka x Junji Ito è disponibile nel sito www.bershka.com e in alcuni negozi selezionati di Bershka.

Ultimamente si è parlato molto di questo singolare mangaka, ad esempio di quando si è fatto fotografare “inscatolato” come una Barbie: sono diventati popolari i meme “zuccherosi” che lo coinvolgono, in contrasto con le sue opere molto dark e disturbanti. Le storie del guru dei manga horror Junji Ito sono state adattate in animazione nella serie antologica Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the macabre. I capolavori del manga horror ideati dall’indiscusso re del genere arrivano oggi su Netflix: ecco la prima clip ufficiale, con audio multitraccia, italiano compreso. La serie esplora venti racconti di Junji Ito. Tra le storie citiamo “The Story of the Mysterious Tunnel,” “Mold,” “Layers of Fear,” “The Thing That Drifted Ashore,” “Back Alley”, “Tomie,” “The Hanging Balloons,” “Ice Cream Truck” (aka “Ice Cream Bus”), “Tomb Town” (aka “Street of Gravestones” o “Tombs”), “Library Vision” ( “Library of Illusions”), e “Headless Statue” (aka “Headless Sculptures”).

