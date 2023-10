Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, primo video in-engine dall’Xbox Partner Preview

In occasione dell'Xbox Partner Preview di questa, Konami ha mostrato a sorpresa il primo video in-engine di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Vediamo il filmato.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è tornato a mostrarsi a sorpresa durante l’Xbox Partner Preview di questa sera con un primo video in-engine. Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette di dare uno sguardo alla bontà grafica della nuova produzione realizzata in Unreal Engine 5 e ad alcune brevissime fasi stealth. Vediamo il filmato:

Ricordiamo che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è il remake di Metal Gear Solid 3 annunciato qualche mese fa in occasione del PlayStation Showcase. Al momento non si hanno molte informazioni sul gioco. Il team ha però rivelato che Delta sarà un rifacimento che si mostrerà comuqnue fedele all’originale per quel che concerne trama e gli aspetti centrali del gameplay e dunque privo di qualsiasi tipo di stravolgimento ludico e narrativo.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater resta al momento ancora privo di data d’uscita. Il gioco è attualmente in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5.