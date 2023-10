Estratti di girasole: una soluzione naturale per la conservazione dei mirtilli

Gli estratti di girasole potrebbero rappresentare una soluzione naturale e sostenibile per proteggere i mirtilli.

Un nuovo studio condotto dall’American Chemical Society offre una soluzione innovativa per prolungare la vita dei mirtilli, uno dei frutti più amati. La muffa grigia e altri patogeni fungini rappresentano una minaccia costante per i mirtilli e possono causare significativi sprechi alimentari. Tuttavia, questo studio rivela un approccio naturale che potrebbe proteggere efficacemente i mirtilli dalla putrefazione: gli estratti di girasole.

I girasoli sono coltivati principalmente per i loro semi e l’olio, ma spesso i loro steli floreali, noti come “ricettacoli”, vengono considerati rifiuti. Questo studio ha esaminato se i ricettacoli dei girasoli potessero contenere sostanze chimiche in grado di proteggere i frutti dagli agenti patogeni fungini. L’obiettivo principale era trovare un’alternativa sostenibile ai fungicidi chimici dannosi.

Utilizzando metanolo e acetato di etile, i ricercatori hanno estratto i composti dai ricettacoli dei girasoli, concentrando l’attenzione sui diterpenoidi, noti per la loro attività biologica. I risultati sono stati promettenti, con la scoperta di quattro nuovi diterpenoidi che mostravano un’attività significativa contro la muffa grigia, uno dei principali patogeni fungini.

Inoltre, è emerso che questi composti danneggiano la membrana plasmatica del fungo, causando la fuoriuscita delle cellule fungine e impedendo la formazione di biofilm, fondamentale per la crescita e la sopravvivenza del fungo.

Un passo successivo importante è stato il test sul campo: i mirtilli trattati con gli estratti di girasole sono stati esposti alle spore della muffa, e il risultato è stato sorprendente. Circa il 50% dei mirtilli è stato protetto con successo dalla colonizzazione della muffa.

Questa ricerca apre nuove prospettive per la protezione dei frutti dalle malattie post-raccolta. Sfruttando il potenziale degli estratti dei girasoli, l’industria alimentare potrebbe disporre di uno strumento ecologico ed efficace per combattere gli agenti patogeni fungini e ridurre lo spreco alimentare.

Gli estratti di girasole hanno dimostrato di avere un grande potenziale al di là di questa applicazione, con benefici per la pelle, i capelli e la salute generale. La vitamina E presente negli estratti può combattere lo stress ossidativo, gli acidi grassi dell’olio di girasole possono migliorare la salute della pelle e i fitosteroli possono contribuire a mantenere il cuore sano. Inoltre, gli antiossidanti presenti negli estratti possono combattere i radicali liberi e ridurre i segni dell’invecchiamento.