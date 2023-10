Spawn: Jason Blum lo descrive come un film diverso dagli altri cinecomics

Ultimamente si sta parlando ancora di più nell’ambiente di Hollywood sul progetto cinematografico su Spawn. Tutto questo significa che la produzione sta accelerando, ed anche il produttore Jason Blum ha dichiarato che il progetto sarà realizzato, ed in maniera diversa dai soliti cinecomics.

Ecco le sue parole:

Tutto ciò lascia pensare che l’elemento horror sarà ben visibile nella produzione di Spawn, e, del resto, stiamo parlando di un personaggio che fa un vero e proprio patto con il diavolo.

Lo stesso Todd McFarlane, creatore del personaggio, ha dichiarato qualche mese fa sul progetto:

Penso che sia una via di mezzo tra The Boys e un film horror tradizionale. Abbiamo un gruppo particolare di persone a bordo. Io farei un film sporco, qualcosa che faccia piangere i bambini. Vedremo se funzionerà, e lo sapremo entro la fine di quest’anno. Se riusciremo a farcela, sarà un grosso problema, dal punto di vista finanziario, e una volta che si entrerà in quelle conversazioni, le case di produzione vorranno, in qualche modo, rientrare con i loro finanziamenti.