Il tatuaggio digitale: la startup Blackdot presenta il suo nuovo software per la creazione di body art “di precisione”

Nell’era dell’innovazione tecnologica, anche il settore dei tatuaggi sta subendo una trasformazione epocale. La startup Blackdot ha presentato il suo software per la creazione di tatuaggi, che combina hardware, software e tecnologia cloud per portare maggiore precisione nel mondo della body art. Questo nuovo approccio, secondo la startup, rende accessibili disegni che in passato erano considerati fuori dalla portata dei tatuatori tradizionali. Il dispositivo brevettato di Blackdot, operante dal suo studio principale di Austin, in Texas, giunge in un momento in cui l’industria dei tatuaggi è in costante espansione, con previsioni che stimano un valore di mercato di 3,9 miliardi di dollari (circa 3,36 miliardi di euro) entro il 2030, in linea con la crescente popolarità dei tatuaggi tra persone di ogni estrazione sociale.

Le impostazioni ideali per il tatuaggio perfetto

L’innovazione di Blackdot ha ottenuto il supporto di rinomati artisti del settore, come Tyler Hobbs, Omer Tunca e John Craig, che collaborano con l’azienda per fornire consulenza sui disegni. L’approccio innovativo di Blackdot include l’uso di piccoli punti di prova per “apprendere” le caratteristiche cutanee del cliente, confrontandoli con un vasto database di informazioni dermatologiche. Ciò permette al sistema di determinare le impostazioni ideali per il tatuaggio, come il numero di punture e la profondità della penetrazione dell’ago, garantendo una procedura di tatuaggio veloce, precisa e poco invasiva.

I diritti d’autore sui tatuaggi

Gli artisti collaboratori mantengono il controllo creativo sui loro disegni, offrendo collezioni in edizione limitata o disegni unici. I disegni vengono archiviati in un cloud sicuro, accessibile da qualsiasi studio Blackdot, e la tecnologia blockchain viene utilizzata per tracciare ciascun tatuaggio “robotico”. Ogni volta che un disegno di un artista viene utilizzato, questi riceve una royalty, e questa è una svolta nel tradizionale modello economico del settore.

Il “Blackdot Certified Artist”

Con un programma come il “Blackdot Certified Artist,” chiunque cerchi un tatuaggio digitale può commissionare disegni originali da artisti di tutto il mondo e ottenerli comodamente presso uno dei numerosi studi Blackdot sparsi sul territorio statunitense. L’azienda prevede di espandersi nelle principali città degli Stati Uniti e all’estero, mettendo a disposizione tatuaggi in edizione limitata commerciabili, che possono essere realizzati, scambiati o regalati come oggetti digitali unici da collezione.

Una grande innovazione nel settore

Blackdot offre l’accesso a un mercato in espansione che era precedentemente limitato. Sebbene sia la prima azienda a monetizzare la tecnologia dei tatuaggi, non è l’unica del suo genere. L’uso di robot per tatuaggi a distanza, controllati tramite connessione 5G, esiste già, anche se non è ancora diffuso su larga scala. L’eventuale diffusione potrebbe richiedere regolamentazioni adeguate a garantire la sicurezza e la qualità dei servizi. Queste innovazioni stanno ridefinendo il mondo dei tatuaggi, danno nuove opportunità per gli artisti e offrendo ai clienti la possibilità di avere opere d’arte permanenti ancora più uniche e personalizzate.