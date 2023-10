Blue Beetle: il regista avrebbe un’idea per il sequel

Blue Beetle è il film DC che ha fatto da passaggio tra il vecchio ed il nuovo universo della casa di produzione, con James Gunn alla guida del progetto. Il regista di Blue Beetle, Angel Manuel Soto, ha parlato delle sue idee per l’eventuale sequel del film.

Ecco cosa ha dichiarato:

Abbiamo adottato un approccio impressionistico nella sequenza dei titoli, ma abbiamo voluto fare in modo che Khaji potesse avere la possibilità di raccontarci la sua storia e di mostrarci, alla fine, i Reach. Creare questo momento in cui Jaimie aiuta Khaji a conquistare, e a liberare, tutti gli scarabei dal giogo imperiale di quella razza colonizzatrice, sarebbe anche un modo per raccontare la storia latina.