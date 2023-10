Scooby-Doo e quando nacque il crossover con The Blair Witch Projetct

Era il 1999 ed il film The Blair Witch Project aveva conquistato il mondo, ed anche un franchise come Scooby-Doo ne rimase influenzato, al punto da creare un vero e proprio crossover, dal titolo The Scooby-Doo Project.

Ecco il video con l’episodio.

La trama di The Scooby-Doo Project vede Scooby perdersi nei boschi, mentre cerca di risolvere un mistero relativo ad una creatura che si trova all’interno della foresta.

Anche in questo caso, così come in The Blair Witch Project, i personaggi della Mistery Inc. si ritrovano a fare delle interviste agli abitanti del luogo riguardo a mostri che si trovano nella foresta.

Diversi sono i momenti in cui i personaggi rompono la quarta parete, specialmente in una scena in cui Shaggy parla di Casper County Woods, come di un luogo molto più realistico di quanto avessero mai visto. Ed il tutto è un riferimento agli scenari da live-action.

Infatti, all’interno di questa produzione possiamo trovare un mix tra live-action e scene d’animazione, con lo spirito di entrambe le storie che viene in qualche modo rispettato.

La lavorazione del cortometraggio da parte di Chris ‘Casper’ Kelly, Larry Morris e Steve Patrick, portò l’universo narrativo di Scooby-Doo ad aderire più che bene agli scenari di The Blair Witch Project, considerando che le scene live-action riescono a immergere totalmente nel contesto già visto nel film.