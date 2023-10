Spawn: in sviluppo una serie a fumetti ambientata nel 2092

In maniera simile ad operazioni come Spider-Man 2099, anche Spawn avrà la sua versione futurista, che è stata presentata durante il New York Comic-Con 2023. Si tratta di Spawn 2092.

Questo sarà il look dello Spawn 2092.

La storia mostrerà una nuova generazione di Spawn. Ci sarà un nuovo character principale, con legami diretti con Al Simmons.

Secondo quanto rivelato da Image Comics, in Spawn 2092 troviamo Peter Cairn, un ex soldato, amputato e una Progenie Infernale del 2092. Ma Peter non è morto come Al, bensì ottiene i suoi poteri di Progenie attraverso i naniti inseriti nelle sue gambe protesiche… naniti che furono colpiti quando Al Simmons iniziò la sua detonazione necroplasmatica in Spawn #301.

La serie sarà scritta da Erica Shultz, con i contributi ai disegni di Ze Carlos. La stessa autrice ha dichiarato: