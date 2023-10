Marvel’s Spider-Man 2: l’incipit della storia e i consigli sul Photo Mode

È finalmente tempo di vivere il secondo capitolo della storia di Miles e Peter in Marvel’s Spider-Man 2, scoprire gli incredibili poteri della tuta nera e restare senza fiato di fronte a nuovi nemici e abilità inedite: il gioco esce oggi e Sony e Insomniac hanno pubblicato il video con l’incipit del gioco, che ricapitola le puntate precedenti. Con l’uscita del titolo, per alcuni è anche l’occasione di muovere i primi passi nella ricca modalità fotografica del gioco, che agli appassionati regalerà grandi soddisfazioni.

I precedenti titoli di Insomniac includono una curatissima modalità foto che permette ai giocatori di fermare l’azione a schermo, trovare l’angolazione migliore, personalizzare l’immagine e dare vita a scatti memorabili. Marvel’s Spider-Man 2 non fa eccezione. Marvel’s Spider-Man 2 permette di assegnare scorciatoie a determinate azioni mappandole sui tasti direzionali sinistra o destra. In alternativa, potete premere il tasto Opzioni per richiamare il menu di pausa, scorrere verso il basso e attivare la modalità foto. Se avete già esperienza con i due capitoli precedenti, l’interfaccia e le voci della modalità foto vi risulteranno familiari.

Dopo l’accesso alla modalità Fotocamera, potrete scorrere tra quattro sezioni premendo i tasti L1 e R1. La prima è Fotocamera, che permette di attivare o disattivare la visualizzazione di eroi e nemici, oltre a riprodurre o mettere in pausa effetti come l’illuminazione dinamica, il fumo o l’impercettibile movimento delle pieghe sulla tuta nera. Potrete inclinare l’inquadratura, oppure agghindare Peter e Miles con tutti i costumi e gli stili sbloccati. La nuova voce Precisione riduce il grado di risposta delle levette e dei tasti, per rendere le modifiche più graduali e aiutarvi a trovare l’angolazione perfetta. Creare lo scatto dei vostri sogni sarà più semplice che mai.

La sezione Obiettivo modifica l’esposizione e il campo visivo, passando dai primi piani dei ritratti fino al grandangolo dei panorami. Inoltre, il menu permette di impostare la profondità di campo con voci come Apertura, Distanza PDC vicino e Apertura PDC vicino. In sintesi, significa che potrete sfocare gli elementi in primo piano e sullo sfondo per concentrare l’attenzione sulla scena o la figura a media distanza. Per quanto riguarda i filtri, tornano i grandi classici dei giochi precedenti, mentre le cornici sfoggiano gli stili esclusivi di Marvel’s Spider-Man 2. L’ultima sezione, Sovrimpressioni, arricchisce le immagini con vignette, nitidezza o effetti di sgranatura della pellicola.

Premete il tasto quadrato per passare agli altri tre menu. La modalità Personaggio offre un elenco di pose predefinite per ciascun protagonista della storia, con la possibilità di ruotare la figura e modificare l’espressione facciale. La modalità Illuminazione permette di scegliere l’assetto delle luci, include tre modelli indipendenti (nelle versioni “luce diretta” e “luce sferica”) e comprende una serie di opzioni per regolare l’illuminazione naturale di ogni scena (in base all’ora del giorno nel mondo di gioco). La modalità Adesivi propone quattro diversi set di immagini che potrete spostare, ridimensionare e aggiungere ai vostri scatti. Non voglio scendere nel dettaglio per non rovinarvi il gusto della scoperta, ma aspettatevi sorprese che faranno la gioia dei fan di vecchia data.

Infine, due opzioni chiave. Il tasto triangolo nasconde l’interfaccia. Allo stesso tempo, blocca il menu per evitare modifiche accidentali alle impostazioni. Se volete ripristinare i valori predefiniti, non dovete far altro che riattivare il menu premendo il touchpad.

La modalità foto permette tutto questo e molto altro: vi rimandiamo a questo approfondito articolo su PlayStation Blog per tutti i dettagli e vari esempi.

