The Deck of Many Things, preparatevi ad un mondo di meraviglie

The Deck of Many Things è pronto ad approdare nel mondo di Dungeons & Dragons in questa fantastica edizione

Immaginate un mazzo di carte dagli immensi poteri, capace di alterare la realtà in modi che nemmeno immaginate: parliamo di carte decorate, incantate per fare qualunque cosa una magia potente potesse fare. Unico problema: non sapere cosa si cela dietro. Questo è il concetto di un Mazzo delle Meraviglie, o comunemente chiamato The Deck of Many Things, nome che prenderà anche l’omonimo pacchetto, che uscirà il 31 ottobre in anteprima digitale e il 14 novembre in versione fisica, rigorosamente inglese.

Il set in questione conterrà un manuale chiamato The Book of Many Things, contenente informazioni legate alle carte, ma anche tante altre cose interessanti. Ci sarà inoltre un mazzo di 66 carte (di cui 22 le classiche del Deck of Many Things e le restanti prese da altri mazzi magici tipici di Dungeons & Dragons), il relativo portamazzo, e infine una guida riassuntiva delle carte.

Deck of Many Things

Partiamo dall’oggetto principale: il mazzo di carte è composto da 66 carte originali con illustrazioni aggiornate. Un Mazzo delle Meraviglie di solito è composto da 13 o 22 carte, e molte di queste sono ricorrenti: le altre 44 permettono quindi di ampliare la selezione, così da poter variare l’oggetto e magari aggiungere, cambiare o togliere alcune dinamiche.

Ciascuna carta sfoggia un contorno dorato foil e presenta una varietà di effetti, alcuni positivi e altri negativi, come l’apertura di portali extradimensionali o l’offerta di situazioni intriganti da interpretare. Un aspetto affascinante di queste carte è il loro collegamento in termini di grafica ed effetti, che permette ai Dungeon Master di creare piccole missioni e storie estratte casualmente dalle carte. Ad esempio, le carte del Sole, della Luna, della Stella e della Cometa raffigurano la stessa città in diverse stagioni, offrendo un’opportunità unica per l’ambientazione di avventure inedite.

Inoltre, il libro contiene esempi di deck preconfigurati, dallo standard a quelli orientati alla narrazione, offrendo una gamma di opzioni per adattare il gioco alle preferenze dei giocatori. C’è perfino un piccolo libro dedicato alle carte, che fornisce informazioni dettagliate su come utilizzare il mazzo, compresi metodi di interpretazione delle carte.

Book of Many Things

Il libro invece propone 192 pagine di avventure, dettagli e informazioni che girano attorno a questi mazzi: non tutte le cose al suo interno saranno direttamente collegate all’oggetto, ma ruoteranno attorno ad esso in modi molto interessanti.

Una delle avventure più intriganti che aspettano i giocatori li condurrà al Mercato dei Seelie, un insolito circo Goblin guidato da un drago lunare che viaggia per il mondo intero. Questo mercato itinerante offre ai Dungeon Master l’opportunità di utilizzare un piccolo mazzo di carte con effetti leggeri, per consentire ai giocatori di sviluppare gradualmente le proprie avventure attraverso la lettura delle carte con l’aiuto di una cartomante.

Il pacchetto, che sarà venduto a 99,99 dollari (sia in versione standard che alternate), introdurrà anche novità relative a fazioni e avventure. Ad esempio, il Capitolo del Sole presenta i Cavalieri del Bastione Solare, un’organizzazione di cavalieri che vivono su una piattaforma volante che orbita attorno a una stella. Il Capitolo della Luna, invece, presenta una gilda di ladri composta esclusivamente da mannari, pronti a mordere nuovi membri per farli diventare mannari a loro volta.