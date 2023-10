Sly: il trailer del documentario Netflix su Sylvester Stallone

Il trailer ufficiale di Sly, il documentario Netflix su Sylvester Stallone in uscita il 3 novembre.

Online è stato diffuso il trailer ufficiale del documentario di Netflix su Sylvester Stallone, dal titolo Sly. Si tratta di una produzione che verrà lanciata sulla piattaforma streaming il 3 novembre.

Ecco il trailer di Sly.

Nel filmato lo stesso Sylvester Stallone dice:

Cos’è più sano, vivere nell’illusione e avere ancora un barlume di speranza che avresti potuto essere grande? O mandare tutto all’aria e dire, ‘Sei un fallimento?’ Penso che la strada più semplice sia vivere nell’illusione. Il rifiuto è stato il mio incoraggiamento.

Il documentario è diretto da Thom Zimny ​​(The Gift: Il Viaggio di Johnny Cash) e mostra interviste fatte a Frank Stallone Jr., Quentin Tarantino, e poi ancora a Arnold Schwarzenegger (I Mercenari, The Escape Plan), Henry Winkler (The Lords of Flatbush), e Talia Shire (la saga di Rocky).

Si tratta di una nuova produzione Netflix che racconta un grande interprete americano del cinema action e blockbuster, dopo che a giugno è arrivato sulla piattaforma streaming il documentario su Arnold Schwarzenegger.

