Slender – The Arrival: disponibile l’update per il decimo anniversario di Slender Man

Dal 18 ottobre è disponibile l'update Slender: The Arrival, per i dieci anni di Slender Man.

Slender – The Arrival è l’aggiornamento che è stato fatto per il decimo anniversario dalla nascita di Slender Man. L’update mette a disposizione anche il capitolo Nightmare. Si tratta di un aggiornamento a disposizione già da ieri, 18 ottobre, su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Ecco il trailer dedicato.

L’aggiornamento per il decimo anniversario di Slender: The Arrival include un nuovissimo capitolo chiamato “Nightmare”, che segue il padre di Charlie Matheson mentre sprofonda sempre più nella follia. Slender: The Arrival presenta una revisione visiva completa, oltre all’opzione su Steam, di passare dalla grafica della versione originale al nuovo aggiornamento.

Sembra però che Blue Isle abbia in serbo anche altre sorprese per il decino anniversario di Slender Man. Tra questi, ci sarebbe una storyline allargata su Slender Man, la possibilità di avere un multiplayer cooperativo, ed il modding multipiattaforma. Queste nuove proposte relative a Slender Man finirà sono attese per il secondo trimestre del 2024.

Slender Man è stato, fino ad ora, al centro non solo di videogiochi, ma ha anche avuto un titolo sul grande schermo dedicato. Stiamo parlando del film del 2018, girato da Sylvain White.