PlayStation Direct offre sconti fino a 30 euro con l’acquisto di due prodotti PS5

Sony ha lanciato la nuova promozione “Risparmia con i Pacchetti” che permette di risparmiare fino a 30 euro con l’acquisto di due prodotti PS5 su PlayStation Direct. I prodotti validi per la promozione includono console PS5, accessori come cuffie e controller e tantissimi giochi ad eccezione dei prodotti legati a Marvel’s Spider-Man 2. Sono esclusi poi anche i preordini e gli articoli legati a PlayStation VR2.

In sostanza, potrete acquistare qualsiasi prodotto valido per l’offerta a patto che almeno uno de due articoli superi l’importo dello sconto proposto. Otterrete di base 15 euro di sconto e se siete anche abbonati al PlayStation Plus ne otterrete 30. Ad esempio, se acquistate il pacchetto PS5 + Dualsense, se siete abbonati a PS Plus pagherete il controller soltanto 40 euro. Lo sconto verrà applicato poi al momento del pagamento.

Se siete interessati all’offerta vi suggeriamo di affrettarvi. L’iniziativa, infatti, sarà valida solo per pochi giorni, ossia fino alle 23:59 italiane del 27 ottobre 2023. Potrete raggiungere la pagina dedicata alla promo a questo indirizzo.

