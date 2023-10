Koch Industries: il miliardario Charles Koch rivela i piani per la distribuzione della sua ricchezza

Il miliardario americano Charles Koch ha rivelato i piani per la distribuzione della sua vasta ricchezza, dichiarando che non ha intenzione di andare in pensione nonostante i suoi 87 anni. Charles Koch è il presidente e co-amministratore delegato di Koch Industries, un conglomerato industriale del valore di 125 miliardi di dollari nel 2022. La sua famiglia è proprietaria dell’azienda, con sede a Wichita, Kansas. Charles ha un figlio di nome Chase, 46 anni, e una figlia di nome Elizabeth, 47 anni. Chase è coinvolto nell’azienda e ha ricevuto quote paritarie delle azioni senza diritto di voto di Koch Industries, mentre il resto delle sue azioni sarà destinato a finanziare cause di beneficenza focalizzate sul libero mercato.

Charles Koch ha già trasferito 5,3 miliardi di dollari di azioni senza diritto di voto a organizzazioni non profit che supportano la sua visione del progresso umano. Queste azioni rappresentano circa un decimo della quota del 42% precedentemente detenuta da Charles. Dopo la morte di Charles, suo figlio Chase otterrà tutte le azioni con diritto di voto del padre, acquisendo così il controllo del 42% di Koch Industries, la seconda società privata più grande d’America. Charles ha trasformato l’azienda in un’impresa tecnologica con acquisizioni significative nel settore.

Koch Disruptive Technologies, una società di venture capital controllata da Chase, ha investito oltre 4 miliardi di dollari in più di 70 aziende, inclusi settori come la tecnologia medica e la cibersicurezza. Chase ha un ruolo significativo nell’azienda e nel suo futuro. Charles ha elogiato suo figlio, affermando che Chase è un leader migliore di lui e un uomo d’affari eccezionale. Chase ha avuto un percorso di crescita nell’azienda, lavorando in diversi settori prima di assumere il ruolo attuale.

Charles Koch ha enfatizzato che non intende ritirarsi e che Chase non vuole sostituirlo come amministratore delegato. La successione è stata pianificata in anticipo, con Chase ottenendo le azioni con diritto di voto dopo la scomparsa di suo padre. La famiglia Koch ha affrontato discordie in passato, con tentativi di spodestare Charles dalla presidenza dell’azienda da parte di alcuni dei suoi fratelli meno noti, ma questi tentativi hanno fallito. Chase è stato soprannominato “il Charles Koch 2.0” ed è visto come una figura di leadership nel futuro di Koch Industries.

La figlia di Charles, Elizabeth, ha una carriera separata e non è coinvolta nell’azienda. Charles ha dichiarato che non le preoccupa se Elizabeth non assume un ruolo nel consiglio di amministrazione dell’azienda, e che le ha insegnato l’importanza di trovare il proprio dono e la propria passione. Elizabeth ha avviato una società non profit chiamata Unlikely Collaborators, che si concentra su questioni sociali e comunitarie. Charles ritiene che i suoi figli debbano concentrarsi sulle proprie passioni e non preoccuparsi del confronto con gli altri o del successo altrui. Charles Koch enfatizza il valore di essere autentici e se stessi, anche quando si eredita una ricchezza considerevole.