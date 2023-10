Nightmare Before Christmas: il regista rivela il progetto prequel interessante da sviluppare

Diverse volte nel corso dei decenni si è parlato della possibilità di girare un nuovo capitolo di Nightmare Before Christmas, ed il regista Henry Selick ha parlato, di recente, del fatto che, più che un sequel, sarebbe adatto lo sviluppo di un capitolo prequel.

Ecco le sue parole:

Sarebbe più interessante un prequel su come Jack sia diventato il re di Halloweentown. Nightmare Before Christmas è stato un film perfetto [che] è uscito al momento giusto, solo per diventare qualcosa di molto più grande nel corso degli anni. Penso che Tim in particolare non abbia bisogno di guadagnare soldi da un sequel. Ha avuto tanti altri successi e fino ad ora nessuno ha avuto una grande idea per un seguito. E penso ancora che sia Tim a decidere. Non credo ci sia alcuna idea che possa convincerlo.