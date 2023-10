Monsternado: il trailer del film evoluzione di Sharknado

Ecco il trailer di Monsternado, il film che evolve il concetto di Sharknado, in uscita a novembre.

Uno dei produttori di Winnie the Pooh: Blood and Honey ha messo in produzione Monsternado, un nuovo titolo che promette di mischiare gli eventi catastrofici con gli animali preistorici.

Ecco il trailer di Monsternado.

Uncork’d Entertainmen ha descritto Monsternado come un film “che mostra un tornado riempito con TUTTE le creature più spaventose”.

Secondo la descrizione del film:

Un tornado, infestato da mostri preistorici, si è formato nel Triangolo delle Bermuda e si sta dirigendo verso la terra. Megalodonti, pterodattili, polpi giganti, coccodrilli e altri animali selvaggi all’attacco: ora la città deve combattere per sopravvivere contro questi mortali creature.

Il presidente dello studio Keith Leopard ha definito il film “divertente, spaventoso e pieno di sequenze di effetti speciali davvero interessanti”.

Mentre il produttore Jeffrey Scott ha apertamente parlato del fatto che Monsternado sia un momento “trash” di passaggio, che lo porterà verso produzioni più impegnative. Ecco cosa ha detto: