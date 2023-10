Skull Island: Rise of Kong considerato tra i peggiori giochi del 2023

Skull Island: Rise of Kong è stato considerato dagli appassionati come uno dei peggiori videogiochi del 2023.

Non siamo ancora a fine dicembre, ma è già tempo dei primi bilanci, e per quanto riguarda i videogiochi, sembra che Skull Island: Rise of Kong sia stato considerato tra i peggiori titoli del 2023.

Ecco un filmato tratto da Skull Island: Rise of Kong.

New King Kong game looks like game of the year material pic.twitter.com/TXuZYQ53EL — Rick (@RickDaSquirrel) October 16, 2023

Skull Island: Rise of Kong è stato distribuito su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC, ma indipendentemente dalla piattaforma, sembra che il gioco sia un po’ un disastro.

Attraverso i filmati che circolano sui social media, Rise of Kong è stato paragonato a un gioco da PlayStation 2 o GameCube. In particolare, sono state prese di mira le animazioni facciali dello stesso King Kong.

Ecco alcuni giudizi dati sul gioco: