PS5: nuovo update introduce la possibilità di aggiornare i giochi in libreria

Sembra che Sony abbia rilasciato in queste ore un nuovo update che introduce la possibilità di aggiornare manualmente i giochi presenti nella libreria. Una funzionalità che sino ad oggi era attiva solo per i titoli presenti nella home. Grazie a questa patch, ora sarà possibile controllare manualmente gli aggiornamenti di ogni singolo gioco installato direttamente dalla libreria.

Basterà infatti utilizzare, come al solito, il tasto Opzioni per veder comparire, tra le diverse voci, quella relativa a “Verifica disponibilità aggiornamento”. Questa funzionalità permette dunque di eseguire un controllo per quanto concerne la presenza di nuove versioni del software ed eventualmente avviare l’update manualmente nel caso in cui il titolo non risulti aggiornato all’ultima versione.

La novità dunque è rappresentata dall’estensione della funzione di verifica di aggiornamento anche alla raccolta dei giochi: prima dell’update, l’unico modo per verificare l’aggiornamento era di avviarli a mano e “costringere” dunque PS5 al download del gioco.

Restando in tema di novità riguardanti il mondo PlayStation, vi ricordiamo che è in arrivo il nuovo modello “slim” di PS5, che verrà proposto in due versioni, una con lettore ottico e uno senza. Il modello andrà a sostituire quello attualmente in commercio, ma al momento attendiamo informazioni riguardo prezzi e data di uscita in Europa.