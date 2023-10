Marvel’s Spider-Man 2: nuove immagini per l’attesa esclusiva PS5

A pochi giorni dal lancio, Marvel's Spider-Man 2 torna a mostrarsi in una splendida carrellata di nuove immagini che ci preparano alla nuova avventura di Insomniac.

A pochi giorni dal lancio, Marvel’s Spider-Man 2 torna a mostrarsi in una nuova carrellata di immagini che ci preparano ad immergerci nella nuova avventura di Peter Parker e Miles Morales. Gli scatti ritraggono Peter con il simbionte, l’Uomo Sabbia, Kraven il Cacciatore e Venom, ossia i protagonisti e alcuni dei nemici che dovremo fronteggiare nel gioco. Vediamo le immagini:

Ricordiamo che Marvel’s Spider-Man 2 è il seguito del gioco del 2018. Il gioco vedrà il ritorno di Peter Parker e Miles Morales come i due Spider-Man che dovranno affrontare una nuova minaccia: Venom. Questo sequel introduce diverse novità sul fronte contenutistico, tecnico e per quanto concerne l’esplorazione, promettendo un’avventura molto più strutturata e profonda rispetto a quanto visto in passato. Se volete saperne di più sul gioco, trovate la nostra recensione a questo indirizzo.

Marvel’s Spider-Man 2 sarà disponibile 20 ottobre 2023 su PS5.

