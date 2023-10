For All Mankind: la quarta stagione dal 10 novembre su Apple TV+

La pluripremiata serie sci-fi For All Mankind torna il 10 novembre su Apple TV+: ecco il trailer della quarta stagione.

Nel campo della fantascienza, uno dei protagonisti al New York Comic Con è stato “For All Mankind” di cui vi mostriamo oggi il trailer dell’attesa quarta stagione. Lo space drama di successo, acclamato dalla critica è stato creato dal candidato ai Golden Globe nonché vincitore di un Emmy Ronald D. Moore insieme dai candidati agli Emmy Ben Nedivi e Matt Wolpert. La quarta stagione, composta da 10 episodi, farà il suo debutto il 10 novembre su Apple TV+, con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 12 gennaio 2024. Il cast di ritorno per la quarta stagione comprende Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu e Coral Peña insieme ai nuovi series regular Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern e Svetlana Efremova.

Negli otto anni trascorsi dalla terza stagione, Happy Valley è entrata nel nuovo millennio e ha rapidamente ampliato la sua presenza su Marte trasformando gli ex nemici in partner. Nel 2003 il programma spaziale si è concentrato sulla cattura e l’estrazione di asteroidi estremamente preziosi e ricchi di minerali in grado di cambiare il futuro della Terra e di Marte. Ma le tensioni tra i residenti dell’ormai estesa base internazionale minacciano di annullare tutto ciò per cui si sta lavorando.

“For All Mankind” è creata da Moore, Nedivi e Wolpert che sono anche showrunner e produttori esecutivi, insieme allo stesso Moore e Maril Davis per conto di Tall Ship Productions, oltre a David Weddle, Bradley Thompson e Seth Edelstein. “For All Mankind” è prodotta da Sony Pictures Television. Le prime tre stagioni di “For All Mankind” sono disponibili in streaming su Apple TV+. La serie si aggiunge all’offerta in espansione di Apple TV+ di dramedy fantascientifiche, tra cui la serie di successo globale “Silo”; “Foundation”, basata sui pluripremiati romanzi di Isaac Asimov e creata da David S. Goyer; “Invasion”, la serie fantascientifica dei produttori Simon Kinberg e David Weil, nominati agli Oscar e due volte agli Emmy, e altri ancora, come il prossimo Monarch.

