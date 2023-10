Dualsense PS5 in versione Cosmic Red in sconto su Amazon, vediamo il prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per il DualSense PS5 in versione Cosmic Red. Vediamo il prezzo.

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un controller PS5 DualSense in versione Cosmic Red a prezzo scontato. Lo sconto segnalato è di 11.99€, ovvero del 16%. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto:

Il prezzo consigliato per questo DualSense è 74.99€. Il prezzo attuale è il migliore di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il DualSense di PS5 offre funzioni esclusive come i grilletti adattivi, che reagiscono alla pressione in modo differente a seconda delle azioni svolte a schermo, e il feedback aptico, ovvero una funzione di vibrazione avanzata che fa percepire sulle mani sensazioni come la pioggia che cade o i diversi terreni sui quali si cammina.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.