Delfini: un nuovo studio rivela che la socialità cresce con l’abbondanza di cibo

Il comportamento sociale dei delfini è stato oggetto di uno studio condotto dall’Università di Aberdeen, il quale ha rivelato che questi affascinanti mammiferi marini diventano significativamente più socievoli e meno aggressivi quando c’è abbondanza di cibo a disposizione. Questa scoperta apre uno spiraglio interessante sulla comprensione della natura di queste creature intelligenti.

I delfini tursiopi, noti anche come Tursiops truncatus, sembrano condividere con gli esseri umani un interesse per i grandi banchetti. Quando si riuniscono in presenza di abbondanza di cibo, i livelli di aggressività tra di loro diminuiscono notevolmente. Questo comportamento è particolarmente evidente nelle popolazioni scozzesi di tursiopi, oggetto di studio da parte dei ricercatori David N. Fisher e Barbara J. Cheney.

La ricerca ha dimostrato che i delfini tursiopi diventano estremamente socievoli durante i periodi in cui il cibo abbonda, formando nuove amicizie non solo all’interno del loro gruppo, ma anche tra gruppi geograficamente e riproduttivamente distanti. Questo studio sfida l’idea comune che i delfini siano sempre aggressivi tra di loro e sottolinea che possono manifestare comportamenti socievoli, specialmente quando il cibo è abbondante.

È importante notare che, sebbene i delfini possano mostrare comportamenti aggressivi in determinate circostanze, ciò è spesso dovuto a pressioni alimentari o sociali. Quando non sono soggetti a tali pressioni, si dimostrano tra i mammiferi marini più amichevoli e accettano facilmente le richieste di amicizia da parte di estranei.

Gli scienziati hanno utilizzato un vasto database di avvistamenti di delfini che risale fino al 1990, insieme a dati sulla densità demografica dei salmoni, per dimostrare come la disponibilità di cibo influenzi il comportamento sociale dei tursiopi. Quando il cibo è abbondante, i delfini si impegnano in interazioni sociali più frequenti, anche con individui che di solito vivono lontano dalle coste scozzesi.

Inoltre, la ricerca ha indicato che i cicli climatici globali non influiscono direttamente sul comportamento sociale dei delfini, ma gli effetti locali dei cambiamenti climatici giocano un ruolo significativo. Questo studio offre una prospettiva positiva sulla salute e sul futuro delle popolazioni di delfini, nonché un metodo per valutare il loro livello di aggressività in relazione alla disponibilità di cibo.

Questa ricerca ci aiuta a comprendere meglio la complessità del comportamento dei delfini, evidenziando quanto la presenza di cibo possa influire sulla loro socievolezza e riduzione dell’aggressività, dimostrando ancora una volta l’importanza di proteggere questi affascinanti animali e i loro habitat marini.