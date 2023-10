Tumori: testata con successo la rivoluzionaria radioterapia ultra-precisa

La radioterapia ultra-precisa è una tecnologia medica all’avanguardia che ha rivoluzionato il trattamento dei tumori. Questa tecnica avanzata è stata recentemente testata con successo presso l’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria a Negrar, in Veneto, su due pazienti. Ciò che rende questa tecnica così eccezionale è la sua capacità di adattarsi ai movimenti degli organi interni del paziente, garantendo che il tumore riceva la massima dose di radiazioni, mentre si minimizza il danneggiamento dei tessuti circostanti.

La radioterapia ultra-precisa è particolarmente cruciale quando si tratta di trattare tumori situati in organi in movimento, come il polmone o il fegato, che possono variare di posizione durante il ciclo respiratorio. Questa tecnologia all’avanguardia è in grado di rilevare il movimento dell’organo bersaglio e sincronizzare il rilascio di radiazioni in modo da colpire il tumore solo quando è nella posizione desiderata. Ciò riduce al minimo il rischio di danneggiare i tessuti sani circostanti e massimizza l’efficacia del trattamento.

Uno dei progressi chiave in questo campo è l’uso di un dispositivo chiamato “Respiratory Gating”. Questo dispositivo monitora costantemente il respiro del paziente durante il trattamento e assicura che le radiazioni siano erogate solo quando il tumore è nella posizione ottimale. Ciò rappresenta un notevole passo avanti rispetto alle tecniche di radioterapia tradizionali, che non tengono conto del movimento degli organi interni.

I due pazienti sottoposti a questa radioterapia ultra-precisa presso l’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria hanno ottenuto risultati promettenti. Il trattamento è stato ben tollerato, con effetti collaterali minimi, e la precisione nella somministrazione delle radiazioni ha portato a una maggiore distruzione del tessuto tumorale. Questa è una buona notizia per i pazienti che potrebbero non essere idonei a interventi chirurgici o a trattamenti più invasivi.

È importante sottolineare che la radioterapia ultra-precisa è il risultato di anni di ricerca e sviluppo nel campo della radioterapia e dell’ingegneria medica. La sua applicazione richiede un team altamente specializzato di radioterapisti, fisici medici e tecnici radiologici, che lavorano insieme per pianificare e somministrare il trattamento in modo impeccabile.