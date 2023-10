Rane volanti di Wallace: al centro di uno studio pubblicato su Behavioral Ecology and Sociobiology

Le rane volanti di Wallace, così chiamate in onore del naturalista Alfred Russel Wallace, sono degli straordinari anfibi che abitano le fitte foreste del sud-est asiatico. Una delle loro caratteristiche più sorprendenti è la capacità di planare da un albero all’altro, grazie alle membrane tra le dita delle zampe e ai lati degli arti. Tuttavia, recenti ricerche hanno rivelato un altro aspetto straordinario di queste creature.

Uno studio pubblicato sulla rivista Behavioral Ecology and Sociobiology ha svelato che le rane volanti di Wallace giovani hanno una colorazione molto diversa rispetto agli adulti. Invece del verde smeraldo che caratterizza gli esemplari maturi, i giovani presentano una colorazione rossiccia con macchiette bianche sul dorso. Questa insolita colorazione ha un preciso scopo: proteggere le giovani rane dai predatori.

Gli scienziati hanno condotto un esperimento in una serra tropicale che simulava l’ambiente naturale di queste rane. Hanno creato modelli di rane in cera di colori diversi, inclusi rosso e verde, e li hanno posizionati nell’ambiente per osservare le reazioni dei predatori, in particolare degli uccelli. Ciò che hanno scoperto è sorprendente: gli uccelli predatori attaccavano principalmente le rane completamente rosse e verdi, ma evitavano le rane rosse con macchie bianche.

Questo comportamento ha portato gli studiosi a concludere che la colorazione rossa con macchie bianche dei giovani rane assomiglia agli escrementi scuri e macchiettati di bianco di uccelli e pipistrelli. Questo camuffamento criptico serve a nascondere le rane in vista dei predatori, facendo loro credere che si tratti di oggetti inanimati o di materiale non commestibile. In altre parole, le giovani rane volanti di Wallace si travestono da escrementi per sopravvivere.

Questo studio rappresenta la prima prova sperimentale di un vertebrato che adotta una strategia di camuffamento da escremento, un comportamento precedentemente osservato solo in alcune larve di insetti e bruchi di farfalle. Le macchie bianche scompaiono quando le rane diventano adulte e assumono la loro iconica colorazione verde smeraldo.

La natura e l’evoluzione continuano a sorprenderci con le straordinarie e fantasiose strategie di sopravvivenza che gli animali sviluppano per sfuggire ai predatori. Questa scoperta ci ricorda quanto sia diversificata e affascinante la vita sulla Terra, con innumerevoli segreti ancora da scoprire. Le rane volanti di Wallace ci mostrano ancora una volta quanto sia straordinaria la capacità della natura di adattarsi e proteggersi in modi unici e sorprendenti.