Incendi in Amazzonia: si registra l’emergenza fumo in alcune città del Brasile

La densa cortina di fumo grigio che si diffonde dalla foresta amazzonica brasiliana sta avvolgendo Manaus e altre città nel vasto stato settentrionale del Brasile, rendendo l’aria sempre più irrespirabile. Questo spaventoso scenario è il risultato di dozzine di incendi che stanno devastando l’Amazzonia, molti dei quali sono stati appiccati illegalmente per liberare terreni destinati al pascolo o all’espansione urbana.

L’inquinamento dell’aria non proviene solo dagli incendi nelle vicinanze delle città, ma anche da zone all’interno dell’area metropolitana stessa, dove i roghi vengono spesso utilizzati per abbattere alberi e rendere disponibili terreni per lo sviluppo urbano e l’edificazione abusiva.

La situazione è diventata critica nei primi undici giorni di ottobre, con oltre 2.700 incendi registrati nello Stato di Amazonas. Questo rappresenta già un record per il mese di ottobre da quando è iniziato il monitoraggio ufficiale nel lontano 1998. La gravità della situazione è ulteriormente accentuata dalle condizioni estremamente secche causate dalla grave siccità che sta colpendo la regione, accompagnata da temperature record, che hanno contribuito all’insorgenza e alla propagazione degli incendi.

In circostanze normali, ottobre segnerebbe l’inizio della stagione delle piogge in questa regione, ma l’Amazzonia sta lottando contro un clima avverso. La regione è influenzata dal fenomeno climatico El Niño, il che ha portato a precipitazioni molto al di sotto della media storica. I corsi d’acqua e gli affluenti che si gettano nel Rio delle Amazzoni hanno raggiunto livelli critici, minacciando l’ecosistema e la biodiversità della zona.

Questo scenario rappresenta una doppia minaccia: non solo incide sulla salute umana a causa dell’aria irrespirabile, ma ha anche un impatto devastante sull’Amazzonia, uno dei polmoni verdi del pianeta. La situazione richiede azioni urgenti per contrastare l’incendio e affrontare le cause sottostanti, come la deforestazione illegale, affinché l’Amazzonia e le sue preziose risorse possano essere preservate per le generazioni future.