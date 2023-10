Ghost Dog – Il codice del Samurai torna al cinema, restaurato in 4K

È ora disponibile una clip tratta dalla nuova versione restaurata in 4K di Ghost Dog – Il codice del Samurai, il film di Jim Jarmusch, con protagonista il premio Oscar Forest Whitaker, in uscita nelle sale italiane dal 23 ottobre distribuito da CG Entertainment in collaborazione con Cinema Beltrade – Barz and Hippo. I materiali per il restauro di Ghost Dog – Il codice del Samurai sono stati resi disponibili nel 2023 da STUDIOCANAL: il nuovo restauro è stato curato da Jim Jarmusch. CG Entertainment, oltre a occuparsi dell’uscita nelle sale italiane, pubblicherà il film in edizione 4K UHD per il mercato home video italiano, grazie alla campagna di crowdfunding START UP! sulla piattaforma www.cgtv.it.

“Possono l’onore e una spada rendere un uomo invincibile?” Ghost Dog è un killer afroamericano che vive seguendo le regole di un antico codice samurai e lavora come sicario a servizio di Louie, un mafioso che anni prima lo salvò dall’aggressione di un gruppo di fanatici. Per una serie di disguidi, un incarico non arriva a termine e Ghost Dog diventa il bersaglio in una caccia all’uomo ordinata dal boss Vargo, con obiettivo finale forse lo stesso Louie. In ossequio al codice, per Ghost Dog salvare Louie diventa il primo dovere.

Il cult movie scritto e diretto da Jim Jarmusch – autore di opere indimenticabili come “Daunbailo”, “Dead Man”, “Taxisti di notte”, “Coffee & Cigarettes”, “Broken Flowers” – è distribuito dal 23 ottobre in sala da CG Entertainment in collaborazione con Cinema Beltrade – Barz and Hippo.

Jarmusch, padre indiscusso della rinascita del cinema indipendente americano, guarda al “Frank Costello faccia d’angelo” (“Le samurai”) di Jean-Pierre Melville del 1967, cita “Rashomon” e riesce a far incontrare e coesistere nel suo film più generi: il thriller, il noir, il western e la commedia. Con Ghost Dog Jarmusch regala al pubblico uno dei personaggi-iconici più amati del cinema contemporaneo: il solitario e fedele killer/samurai, interpretato da un superbo Forest Whitaker (seguiranno il Golden Globe e l’Oscar® per “L’ultimo re di Scozia”). Presentato nel 1999 in concorso al 52° Festival di Cannes Ghost Dog – Il codice del Samurai è diventato negli anni un film di culto, grazie anche all’indimenticabile colonna sonora hip hop a firma di RZA, leader newyorkese del Wu-Tang Clan.

Con Ghost Dog – Il codice del Samurai prosegue il progetto di CG Entertainment nel recupero e nella distribuzione in sala e in home video di film cult dei più importanti maestri del cinema internazionale: dal sci-fi “Battle Royale” di Kinji Fukasaku con Takeshi Kitano alla rassegna ALMODÓVAR – La forma del desiderio che ha visto il ritorno sul grande schermo di cinque film degli anni ’80 dell’amato regista spagnolo in versione restaurata, fino alla recente acquisizione dei diritti per l’Italia della prestigiosa library di Wim Wenders (“Il cielo sopra Berlino” in versione restaurata è nelle sale dal 2 ottobre distribuito da Cineteca di Bologna, con il suo progetto per la distribuzione dei classici restaurati Il Cinema Ritrovato).

