Salario minimo: documento approvato dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel)

Il documento approvato valorizza la contrattazione collettiva come mezzo principale per la definizione dei salari.

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel) ha recentemente approvato, a maggioranza, un documento finale che ha importanti implicazioni per il salario minimo in Italia. Questa decisione è giunta entro il termine di 60 giorni indicato dalla Premier Giorgia Meloni e rappresenta un passo significativo nell’ambito del dibattito sulla legislazione salariale nel paese. Il presidente del Cnel, Renato Brunetta, ha consegnato il testo alla Premier.

Tuttavia, va notato che questa approvazione ha suscitato un certo dissenso. I rappresentanti di Cgil, Uil e Usb hanno votato contro il documento, mentre Legacoop ha scelto l’astensione. Dei 64 membri presenti nell’assemblea, ben 62 hanno partecipato alla votazione, di cui 39 hanno votato a favore, 15 contro, mentre 8 consiglieri hanno scelto di non partecipare al voto.

Il documento approvato valorizza la contrattazione collettiva come mezzo principale per la definizione dei salari. Si sostiene che l’introduzione di un salario minimo legale non risolverebbe efficacemente i problemi del lavoro povero e del dumping contrattuale, né rafforzerebbe la contrattazione collettiva. La Premier Meloni ha sottolineato che il mercato del lavoro italiano rispetta gli standard previsti dalla direttiva europea sul salario minimo adeguato. Pertanto, il governo intende pianificare un piano di azione pluriennale, prendendo in considerazione le opinioni delle forze sociali presenti nel Cnel e dell’opposizione.

Inoltre, va notato che una proposta sulla sperimentazione della “tariffa retributiva minima” nei settori più critici non è stata accettata in assemblea. Il Cnel ha dichiarato di aver basato il suo lavoro sulla direttiva europea, enfatizzando che una contrattazione forte è fondamentale per garantire un mercato del lavoro equo ed efficiente.

Questa decisione ha scatenato polemiche nell’opposizione, che ritiene essenziale introdurre un salario minimo per legge con una paga oraria di almeno 9 euro, al fine di aiutare i lavoratori a basso reddito. Si prevede un possibile rinvio del dibattito sulla legislazione del salario minimo in commissione alla Camera, con discussione in Aula prevista per il 18 ottobre. L’opposizione insiste sulla necessità di una legislazione salariale più robusta, mentre il fronte sindacale sottolinea l’importanza di garantire stipendi dignitosi per i lavoratori. Questo dibattito è destinato a rimanere al centro delle discussioni politiche italiane nei prossimi mesi.