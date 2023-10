Lords of the Fallen: una patch correttiva porterà la versione Xbox alla pari con PS5 e PC

Hexaworks ha annunciato che presto arriverà una patch correttiva di Lords of the Fallen che porterà la versione Xbox alla pari con PS5 e PC in termini di prestazioni

Tramite un post su X, gli sviluppatori di Hexworks hanno annunciato che presto pubblicheranno una patch correttiva per Lords of The Fallen che mira a portare la versione Xbox Series X|S ad essere alla pari con quelle PS5 e PC in termini di stabilità e prestazioni.

Il gioco è arrivato oggi nei negozi e dal responso delle prime recensioni sono emersi diversi problemi tecnici che hanno portato il gioco a non brillare sul fronte delle performance con svariati bug e non solo. A detta degli sviluppatori, pero, tra le versioni disponibili, quella messa peggio sembrerebbe essere proprio quella Xbox che presto riceverà un aggiornamento che migliorerà l’esperienza da questo punto di vista.

Vorremmo approfittare di questa opportunità per ringraziare tutti i content creator che hanno lavorato con noi per permette la rapida pubblicazione di patch, update e miglioramenti delle performance prima del lancio di Lords of the Fallen”, recita il post. Di conseguenza, i giocatori PC e PS5 saranno in grado di godersi il gioco come previsto. La versione Xbox è attualmente in fase di aggiornamento, per uniformarla alle altre piattaforme, e la patch verrà rilasciata nei prossimi giorni.”

Vi ricordiamo che Lords of the Fallen è un gioco di ruolo d’azione soulslike, sequel di Lords of the Fallen del 2014. Il gioco pesca a piene mani dalla produzione di FromSoftware regalandoci un’avventura contraddistinta da un sistema di combattimento solido e variegato e da un’interessante meccanica a doppio regno che ci consente di passare agevolmente da Axiom, il brutale e spietato mondo dei vivi, a Umbral, il mondo da incubo dei morti.

Il gioco è disponibile ora per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Leggi anche: