La NASA è pronta per esplorare Psyche, l’asteroide ricco di metalli

Venerdì la NASA è pronta per lanciare dalla Florida una navicella spaziale diretta verso Psyche, un lontano asteroide ricco di metalli che si pensa sia il nucleo residuo di un antico protopianeta (un pianeta ancora in fase di formazione). La sonda Psyche, ripiegata all’interno della stiva di carico di un razzo Falcon Heavy di SpaceX, è stata programmata per partire oggi (15:30, ora italiana) dal Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral per un viaggio pianificato di 3,5 miliardi di km attraverso lo spazio. Spinto da un sistema di propulsori ionici a energia solare, utilizzati per la prima volta in una missione interplanetaria, il veicolo spaziale – delle dimensioni di un piccolo furgone – dovrebbe raggiungere il suo obiettivo ai margini esterni della fascia principale di asteroidi tra Marte e Giove tra circa sei anni. In seguito, orbiterà intorno a Psyche per 26 mesi, scrutando l’asteroide con strumenti costruiti per misurarne la gravità, le proprietà magnetiche e la composizione.

È possibile seguire il lancio sul sito della NASA.