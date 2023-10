“Cyberpunk 2077: Phantom Liberty”, uno dei personaggi è stato doppiato da un’IA

CD Projekt Red è ricorsa per la prima volta all’intelligenza artificiale per doppiare un personaggio del suo videogioco, in precedenza doppiato da un attore, Miłogost “Miłek” Reczek, deceduto dopo l’uscita di Cyberpunk 2077.

Nel recente e acclamato DLC “Phantom Libery“, il publisher ha utilizzato una voce generata da un’IA per emulare l’interpretazione dell’attore che dava la voce a Viktor Vektor nella versione polacca del gioco. Venuto a mancare di recente, l’azienda che si occupa della localizzazione del gioco si è trovata di fronte ad un bivio: ridoppiare completamente il personaggio – e dunque eliminare l’interpretazione dell’attore originale dal gioco – oppure ricorrere ad una soluzione più sperimentale (e controversa) per salvare l’interpretazione di Reczek.

Reczek è purtroppo deceduto nel 2021, prima di poter riprendere il suo ruolo per il DLC.

Le notizie sull’uso dell’IA per replicare l’interpretazione di Reczek sono emerse circa un mese fa, prima dell’uscita di Phantom Liberty. Tuttavia, hanno ottenuto un’ampia attenzione solamente questo mese, dopo che lo sviluppatore CD Projekt Red ha rilasciato una dichiarazione spiegando la sua decisione. Mikołaj Szwed, direttore della localizzazione, ha affermato che l’azienda ha considerato la possibilità di registrare nuovamente l’intero ruolo (sia per il gioco originale che per il DLC) con un attore diverso, ma ha deciso di evitarlo per non perdere l’interpretazione di Reczek.